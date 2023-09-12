

Юристы отреагировали на телесюжет пранкера о «Шуахеви ГЭС»

12.09.2023 21:31





Как заявили в Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ/GYLA) организация уже много лет защищает в суде интересы граждан, которые начали судебный спор о законности разрешения на строительство «Шуахеви ГЭС».



— «С момента начала спора прошло 9 лет, а дело до сих пор не рассмотрено в суде», — отмечается заявлении АМЮГ.



Ассоциация молодых юристов обжаловала в суде выданное в 2013 году разрешение Агентства технического и строительного надзора на строительство каскада гидроэлектростанций [Схалта ГЭС и Шуахеви ГЭС] на реке Аджарисцкали на территории Шуахеви и Хуло.



По мнению организации это разрешение было выдано с нарушением общего Административного кодекса Грузии. При этом ГЭС создает высокие риски негативного воздействия на окружающую среду, а ввод объекта в эксплуатацию произошел без проведения исследований, необходимых для строительства объекта с аналогичными рисками.



В ходе судебного разбирательства, после непродолжительного периода эксплуатации, часть объекта обрушилась.



Несмотря на это, Тбилисский городской суд не согласился с выводом, представленным истцами, отказался допросить эксперта и наконец, в 2017 году отклонил иск. Решение было обжаловано в Тбилисском апелляционном суде, который оставил решение в силе.



GYLA призывает Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Агентство технического и строительного надзора Грузии «изучить текущее состояние ГЭС в пределах своей компетенции и принять все меры по предотвращению тяжелых последствий, которые могут возникнуть в результате эксплуатации ГЭС в этих условиях».



Этим заявлением GYLA отреагировала после сюжета в эфире «Мтавари Архи» о «Шуахеви ГЭС», где журналист-пранкер Бека Коршия позвонил заместителю мэра Шуахеви Гураму Зоидзе от имени госчиновника и попросил определенным образом ответить на вопрос журналиста.



В частности, он «объяснил», что плотина построена из «карст-катакомбного бетона» [выдуманное журналистом глупое название] и плотина не представляет никакой опасности. Именно это слово в слово повторил заместитель мэра Шуахеви, когда ему позвонил журналист «Мтавари архи».



Издание «Батумелеби» обратились к мэру с вопросом, как местные власти отреагировали на сюжет.



Мэр Шуахеви Омар Такидзе не ответил на звонок, как и пресс-служба мэра Шуахеви.



Фото из архива «Батумелеби»: участок плотины Дидачари, который пробивает вода под давлением.





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