

Новый учебный год в детских садах Тбилиси начнется 18 сентября

13.09.2023 12:54





По данным мэрии, новый 2023-2024 учебный год в детских садах Тбилиси начнется 18 сентября.



Агентство по управлению детскими садами встречает новый учебный год тремя новыми детскими садами — здание детского сада N130 будет открыто в Самгорском районе, здание детского сада N125 будет добавлено в Чугуретский район, а детский сад N108 впервые примет детей в Крцанисском районе.



Параллельно со строительством детских садов летом более 100 детских садов были оснащены инфраструктурой, позволяющей принять детей в более благоустроенной и безопасной среде.



«Следует отметить, что в этом году Тбилисское агентство по управлению детсадами впервые реализовало регистрацию детей по-новому, в результате чего мы максимально удовлетворили спрос на государственные детские сады и к новому учебному году уже зарегистрировано более 15 тысяч детей, а всего столицу обслуживают 188 детских садов», — заявил глава Агентства по управлению детсадами Тбилиси Гоги Чиковани.



18 сентября все детские сады Тбилиси встретят маленьких детей праздничными и веселыми мероприятиями.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





