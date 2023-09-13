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Сборная Грузии по футболу снова проиграла - на этот раз Норвегии
13.09.2023 14:41
Сборная Грузии по футболу провела в отборочном цикле Чемпионата Европы 2024 года проиграла команде Норвегии в Осло со счетом 1:2.
На 91-й минуте гол забил футболист Буду Зивзивадзе.
После пяти туров сборная Грузии потерпела три поражения, одну победу ии ничью — и заняла четвертое место в группе из пяти команд с четырьмя очками.
Лидером группы является Шотландия, набравшая стопроцентный показатель — 15 очков. Второе и третье места занимают Испания с 9-тью очками и Норвегия с 7-мью очками.
Матч шестого тура состоится 15 октября в Тбилиси против аутсайдера группы — сборной Кипра, которая проиграла все пять матчей в текущем отборочном цикле.
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