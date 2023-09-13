Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

По итогам государственных экзаменов в этом году студентами стали 16 осужденных


13.09.2023   15:14


По итогам государственных экзаменов в этом году студентами стали 16 осужденных. Об этом сообщают в Специальной пенитенциарной службе.

В ведомстве отмечают, что приоритетом Специальной пенитенциарной службы является забота об образовании осужденных.

«Именно с этой целью в прошлом году в пенитенциарной системе был запущен «Цифровой университет». Новая платформа дает возможность получать высшее академическое образование дистанционно, посещать лекции онлайн и интерактивно общаться с преподавателями.

В учреждениях с каждым годом увеличивается число осужденных, желающих получить высшее образование; Совершенствуются средства непосредственного участия в образовательном процессе; Все требования к подготовительному этапу к поступлению соблюдены.

Высокая доступность образования поможет любому осужденному в реабилитации-ресоциализации и полной реинтеграции в общество», — заявляют в Специальной пенитенциарной службе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна