

По итогам государственных экзаменов в этом году студентами стали 16 осужденных

13.09.2023 15:14





По итогам государственных экзаменов в этом году студентами стали 16 осужденных. Об этом сообщают в Специальной пенитенциарной службе.



В ведомстве отмечают, что приоритетом Специальной пенитенциарной службы является забота об образовании осужденных.



«Именно с этой целью в прошлом году в пенитенциарной системе был запущен «Цифровой университет». Новая платформа дает возможность получать высшее академическое образование дистанционно, посещать лекции онлайн и интерактивно общаться с преподавателями.



В учреждениях с каждым годом увеличивается число осужденных, желающих получить высшее образование; Совершенствуются средства непосредственного участия в образовательном процессе; Все требования к подготовительному этапу к поступлению соблюдены.



Высокая доступность образования поможет любому осужденному в реабилитации-ресоциализации и полной реинтеграции в общество», — заявляют в Специальной пенитенциарной службе.







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