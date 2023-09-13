

Шесть американских школьников будут обучаться в грузинских школах в течение года

13.09.2023 18:03





Шесть американских школьников будут обучаться в грузинских школах в течение года, сообщает посольство США в Грузии. Это возможно благодаря программе FLEX, которая действует по всему миру.



«Многие люди в Грузии знают, что программа FLEX предоставляет школьникам один год обучения в США. Однако мало кто знает о программе FLEX за рубежом, в рамках которой американские школьники живут в Грузии в течение одного года и учатся в грузинских школах.



Шесть американских школьников прибыли в Грузию на несколько дней, и мы приняли их в посольстве, чтобы познакомиться с ними. Мы уверены, что их ждут незабываемые впечатления, и Грузия займет особое место в их жизни», — говорится в сообщении американской дипмиссии в Грузии.



Отметим, программа FLEX была основана Конгрессом США в 1992 году.



FLEX (Future Leaders EXchange) — программа обмена, в рамках которой ученики средних школ на год отправляются в США. Все расходы в рамках программы покрыты.



По последний данным около 30 000 школьников со всего мира получили стипендии на обучение в США. Целью программы является культурный обмен между США и другими странами. Каждый участник год проживает в семье в США и посещает среднюю школу в США.





Источник: SOVA

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