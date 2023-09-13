

В Тбилиси состоялось торжественное открытие Украинского дома

13.09.2023 20:46





В Тбилиси состоялось торжественное открытие Украинского дома при поддержке Программы развития ООН и правительства Германии. Одним из приоритетов Дома станет осуществление совместных украино-грузинских культурных, образовательных, медийных и бизнес-проектов, направленных на интеграцию украинцев в социум Грузии, пишет SOVA.



«Открытие Украинского дома в Тбилиси стало важной вехой в расширении поддержки граждан Украины, проживающих в Грузии. Инициатором этой инициативы выступила украинская общественная организация «Грузино-украинская платформа» при поддержке правительства Германии через Программы развития ООН», - говорится в заявлении.



Отмечается, что Украинский дом является символом единства и сотрудничества, направленного на поддержку граждан Украины, нашедших убежище в Грузии в условиях войны.



Украинский дом будет служить одновременно и общественным центром, и оперативным офисным помещением, и пунктом направления для получения различных социально-экономических услуг, предназначенных для граждан Украины.



«Украинский дом станет центром культурного обмена. Календарь мероприятий будет рассчитан как на взрослых, так и на детей, способствуя интеграции и развитию грузино-украинских отношений», - говорится в заявлении организаторов.





В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы миссии посольства Германии в Грузии Таня Хатт, поверенный в делах Украины в Грузии Александр Шульга, постоянный представитель Программы развития ООН в Грузии Анна Чернышова, председатель Грузино-украинской платформы Валентина Марджанишвили и представители украинской общины в Грузии. На мероприятии присутствовал временный поверенный в делах Украины Александр Шульга.





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