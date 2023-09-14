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Грузия номинировала на «Оскар» фильм Тинатин Каджришвили «Гражданин святой»
14.09.2023 18:54
На мероприятии, состоявшемся в кинотеатре «Амирани», Национальный киноцентр Грузии объявил кандидата от Грузии на номинацию «Международный художественный фильм 2024 года» премии Американской киноакадемии.
В 2024 году на премию Американской киноакадемии в номинации «Международный художественный фильм» от Грузии был номинирован фильм «Гражданин Святой» (режиссер – Тинатин Каджришвили).
Фильм снят при поддержке Национального киноцентра Грузии. Фильм-кандидат от Грузии был выбран на основе тайного голосования специальной комиссии.
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