

Илиас Зурос больше не будет тренировать сборную Грузии по баскетболу

14.09.2023 19:00





Илиас Зурос больше не будет тренировать сборную Грузии по баскетболу. Официальное заявление по этому поводу распространила Федерация баскетбола Грузии.



«С завершением чемпионата мира по баскетболу истек контракт главного тренера сборной Грузии, тем самым завершилась эпоха Илиаса Зуроса в сборной Грузии. Греческий специалист прощается со сборной Грузии на самом высоком уровне, на который она поднялась благодаря его огромным заслугам, а после преодоления первого группового этапа попала в 16 лучших команд планеты.



Никто не был главным тренером сборной Грузии дольше, чем Илиас Зурос, и никто не добился больших результатов, чем он. Конечно, самыми важными достижениями в свое время были переход из дивизиона Б в дивизион А, чемпионат Европы впервые и выход на чемпионат Европы впервые и с тех пор 4 раза подряд, однако попадание на чемпионат мира – это первый и беспрецедентный результат, которого удалось добиться сборной Грузии под руководством Илиаса Зуроса и с помощью тренерского штаба», — говорится в заявлении федерации.







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