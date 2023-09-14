

Какой собственностью владеет отец премьера Грузии Тариэл Гарибашвили?

14.09.2023 22:44





Подаренные за период с 2021 по 2022 год 300 тысяч лари, а также 34 тысячи евро, уплаченные за аренду правительственного самолета, — именно такие ​​суммы, по официальным данным, получил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили от своего отца 71-летнего Тариэла Гарибашвили.



Как заявил глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, денежный взнос, связанный с отъездом премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Мюнхен, сделал отец Гарибашвили Тариэл Гарибашвили.



Помимо вопроса о том, имел ли право Ираклий Гарибашвили использовать борт №1 в личных целях, возникли вопросы об источниках дохода отца премьер-министра.



Официально Тариэлу Гарибашвили принадлежит 50% акций одной винодельческой компании. Его участие в других бизнесах не зафиксировано. Мать Гарибашвили Марина Коранашвили не владеет никакой собственностью.



Издание «Netgazeti» попыталось определить, какой собственностью владеет Тариэл Гарибашвили.

Как Тариэл Гарибашвили нажил свое имущество



По данным публичного реестра, отцу премьер-министра принадлежит в общей сложности 4,5 га земли. Часть земельных участков, которыми владеет Тариэл Гарибашвили имеют сельскохозяйственный статус. Скупать земли он начал в 2014 году, приобретя у соседей участки возле своего дома.



В 2013 году в интервью Аmbebi.ge Тариэл Гарибашвили вспоминал, что отправил сына учиться во Францию ​​на деньги, собранные друзьями, а затем находившийся во Франции Ираклий Гарибашвили помогал семье материально, работая официантом.



В ноябре 2013 года в возрасте 31 года Ираклий Гарибашвили был назначен премьер-министром.



По данным Публичного реестра, в феврале 2023 года Тариел Гарибашвили приобрел за 200 тысяч лари 50% акций винодельческой компании «Грузинские корни» [ООО «Картули песвеби»].



Согласно договору купли-продажи, ООО «Грузинские корни» на момент покупки имело «существенную задолженность перед банковским учреждением».



До этого, годом ранее, когда, согласно декларации Ираклия Гарибашвили, родители передали ему 150 тысяч лари. TV Pirveli подготовило журналистское расследование, в котором говорилось, что упомянутая компания принадлежала именно отцу премьер-министра, однако была зарегистрирована и на других фиктивных лиц. В марте 2022 года официальный владелец компании Нугзар Алугишвили опроверг эту информацию.



То, что Гарибашвили был совладельцем компании «Грузинские корни», Нугзар Алугишвили в компании отрицал даже после 7 февраля 2023 года, то есть когда Тариэл Гарибашвили уже был зарегистрирован в Государственном реестре как владелец 50% доли компании.



Согласно публичному реестру, у отца Ираклия Гарибашвили нет другого бизнеса. До покупки этой доли, когда на имя Тариэла Гарибашвили официально не было зарегистрировано ни одной компании, при этом родители подарили Ираклию Гарибашвили 300 тысяч лари за период с 2021 по 2022 год.



Тариэл Гарибашвили купил дом и землю у своего соседа через месяц после покупки доли в винной компании.

Чем занимается компания «Грузинские корни»?



ООО «Грузинские корни» [ООО «Картули песвеби»] — винодельческая компания. Она была создана в 2019 году. Первоначально владельцем 100% ее акций значилась Тамар Алугишвили, сын Нугзара Алугишвили, а директором Натия Лобжанидзе.



По данным TV Pirveli, в 2022 году Натия Лобджанидзе сообщила телекомпании, что управляют компанией она и Тамар Алугишвили. Однако ее тесть это опроверг, указав, что Натия Лобжанидзе лишь брала пробы пшеницы и это и есть ее работа.



«Netgazeti» попыталось проверить доходы компании на портале отчётности Reportal.ge, однако отчет «Грузинских корней» здесь опубликован не был. Такое возможно в том случае, если компания относится к предприятию четвертой категории, то есть соответствует хотя бы двум из трех критериев, перечисленных ниже:



а) общая стоимость активов не превышает 1 миллиона лари; б) доход не превышает 2 миллионов лари; в) средняя численность работников за отчетный период не превышает 10 человек.



Информации о доходах компании в открытых источниках не обнаружено. Единственный документ о доходах «Грузинских корней» за текущий год, это договор, подписанный с «Управляющей компанией по сбору урожая».



Вышеупомянутый контракт был подписан 29 августа этого года, однако, как сообщило Национальное агентство вина, контракт с «Грузинскими корнями» был расторгнут 1 сентября:



«Благодаря имеющимся в муниципалитете Дедоплискаро запасам винограда и активности частного сектора не пришлось привлекать к процессу «Грузинские корни», и 1 сентября контракт был расторгнут.



В компании по управлению сбором урожая утверждают, что «Грузинские корни» не сдали ни одного килограмма винограда, не получили никаких денег, поэтому на данном этапе договора нет», — говорится в сообщении Национального агентства по сбору урожая.



Почему вызывает сомнение, то что Гарибашвили заплатил 35 тысяч евро за несколько часов полета?



Заявление Анзора Чубинидзе о том, что отец премьер-министра заплатил за аренду правительственного самолета вызвало вопросы в обществе.



По мнению менеджера антикоррупционной программы «Transparency International — Georgia» Сандро Кевхишвили, происхождением этих средств должно интересоваться независимое следственное агентство, поскольку Тариэл Гарибашвили стал обзаводиться имуществом с 2014 года, то есть в период когда его сын стал высокопоставленным чиновником.



«Мы видим, что отец Ираклия Гарибашвили ежегодно дает премьер-министру 150 тысяч лари, и расходы балансируются так, чтобы его расходы не превышали его доходы в декларации. Даже в случае с самолетом используется аргумент, что его расходы финансировал его отец.



Может быть, эти средства действительно есть у его отца, но на самом деле вызывает вопросы происхождение этих средств и накопление имущества, которое Тариэл Гарибашвили начал в 2014 году.



Какое бы журналистское расследование ни проводилось до сих пор, из которого можно увидеть совпадения во времени и других обстоятельствах, достаточно сказать, что здесь мы имеем дело не с

добропорядочным пенсионером, которому удается накопить богатство за счет бизнеса, а с отцом премьер-министра с очень серьёзными обвинениями в коррупции, в отношении которого стоят отдельные знаки вопроса. Поэтому вполне вероятно, что происхождение средств не является честным», — пояснил Кевхишвили.



У политиков также есть вопросы относительно финансов Тариэла Гарибашвили. Так представитель партии «Лело» Саба Буадзе, написал в социальной сети, что заявление Чубинидзе не дает ответы на возникшие вопросы:



«Ожидали, что Ираклий Гарибашвили источником финансирования полета назовет подарок отца в виде денег, но это заявление Анзора Чубинидзе не отвечает на наши вопросы:



Тариэл Гарибашвили в 2023 году:



Купил 50% акций ООО «Грузинские корни» за 200 тысяч лари (в феврале);

Профинансировал коммерческий рейс в Мюнхен (в августе) на сумму не менее 100 тысяч лари;

Содержал свою семью;

В 2021 году он передал Ираклию Гарибашвили 150 тысяч лари;

С 2014 года в Дедоплисцкаро было приобретено несколько десятков тысяч квадратных метров земельных участков.



Тариэл Гарибашвили – пенсионер, владеющий несколькими гектарами земли в Дедоплисцкаро и занимающийся пшеничным бизнесом. До 2012 года отец Гарибашвили работал сельским попечителем;



Возникает вопрос, откуда это имущество и насколько законно оно было накоплено?



Я уверен, что вскоре станет известно больше подобной информации и все яснее увидят коррумпированное лицо всех Гарибашвили и ветвей его клана», — написал Буадзе.



Что касается «Грузинской мечты», то представители правящей партии не видят проблемы в использовании правительственного самолета в личных целях.



«Они всю жизнь работают, занимаются бизнесом, не тунеядствуют, тогда чему же мы удивляемся или завидуем?!» — заявил член парламентского большинства Бека Одишария, комментируя эту тему.



Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили на вопрос, откуда у отца пенсионера премьер-министра Ираклия Гарибашвили столько денег, чтобы арендовать принадлежащий государству самолет, тот ответил, что «все чисто» и «все скоро узнают [откуда], когда будет опубликована декларация».



Следует отметить, что Гарибашвили не обязан публиковать декларацию о доходах до октября 2024 года. Однако и декларация об имуществе не сможет ответить на главный вопрос: откуда у отца премьер-министра деньги на аренду самолета, а также сотни тысяч лари, которые он каждый год дарит сыну, когда официально он владеет только 4,5 гектарами земли в Кахетии и 50-тью процентами акций не особо крупной компании.



Источник: «Netgazeti»

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