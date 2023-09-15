

В публичных школах Грузии начался новый учебный год

15.09.2023 11:18





В публичных школах Грузии начался новый учебный год.



По всей стране открыто 2085 публичных школ.



По информации Минобразования, в этом году первый звонок прозвенел более чем для 55 000 первоклассников, из которых 48 тысяч первоклассников зарегистрированы в публичных школах, а около 7 000 — в частных.



Министр образования Георгий Амилахвари поздравил учащихся с началом учебного года.



«Сегодня 15 сентября, и мы начинаем новый учебный год в школах по всей стране. Мне хотелось бы особенно поздравить с этой важной датой наших первоклассников, которые в этом году впервые откроют для себя двери школы. Поздравляю учеников, родителей, наших учителей и желаю им успешного учебного года. Желаю всем первоклассникам интересного, незабываемого и проведения полных приключений лет в школе.



Лично я, как министр образования и науки, полностью осознаю свою ответственность и сделаю все возможное, чтобы обеспечить здоровую образовательную среду в школах и чтобы каждый ученик, наряду со знаниями, получил ценный жизненный опыт. Я и моя команда активно начали работать над развитием общего образования. Одним из наших главных приоритетов является забота над улучшением школ, способствованием процессу обучения, ориентированного на учащихся, а также поддержку учителей. Верю, что совместными усилиями мы преодолеем все вызовы и создадим еще лучшую образовательную среду и инфраструктуру для наших детей, где они и дальше будут получать качественное образование», — говорится в поздравлении Амилахвари.





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