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За первые шесть месяцев 2023 года в Грузии родился 19 431 ребенок
15.09.2023 13:36
Число новорожденных в Грузии в январе-июне 2023 года составило 19 431 ребенок.
Информацию об основных демографических показателях публикует Национальная служба статистики. По сообщению «Грузстата», за тот же период в стране скончались 21 944 человека.
В первом полугодии 2023 года естественный прирост (разница между числом живорожденных и числом умерших) определен в количестве 2513 человек. Положительный коэффициент естественного прироста зафиксирован в Тбилиси (340), Аджарии (870) и регионе Квемо-Картли (145).
Вместе с тем, за первые шесть месяцев 2023 года было зарегистрировано 10 366 браков и 6 828 разводов.
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