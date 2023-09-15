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В ТГУ открылся форум википедистов Центральной и Восточной Европы
15.09.2023 14:13
В Тбилисском государственном университете (ТГУ) открылся форум википедистов Центральной и Восточной Европы.
На открытии форума выступила генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили. Кроме того, в рамках мероприятия выступила также председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе.
Мероприятие википедистов Центральной и Восточной Европы — это ежегодная встреча редакторов «Википедии» и её партнерских проектов в регионе. Форум проводится в Грузии впервые, в котором принимают участие 160 представителей стран Центральной и Восточной Европы.
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