

В ТГУ открылся форум википедистов Центральной и Восточной Европы

15.09.2023 14:13





В Тбилисском государственном университете (ТГУ) открылся форум википедистов Центральной и Восточной Европы.



На открытии форума выступила генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили. Кроме того, в рамках мероприятия выступила также председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе.



Мероприятие википедистов Центральной и Восточной Европы — это ежегодная встреча редакторов «Википедии» и её партнерских проектов в регионе. Форум проводится в Грузии впервые, в котором принимают участие 160 представителей стран Центральной и Восточной Европы.







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