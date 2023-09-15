

EUNEIGHBOURS east: Большинство грузин считают, что у страны хорошие отношения с ЕС

15.09.2023 17:52





Согласно последнему опросу, большинство грузин считают, что у страны хорошие отношения с Евросоюзом. Об этом пишет сайт, созданный в рамках региональной коммуникационной программы «Восточное соседство ЕС» (EU NEIGHBOURS east), финансируемой Евросоюзом.



По данным EUNEIGHBOURS East, согласно ежегодному опросу общественного мнения 2023 года, подавляющее большинство (84%) населения Грузии считает, что у страны хорошие отношения с Европейским союзом.



«Этот показатель увеличился на девять пунктов по сравнению с 2016 годом, когда опрос проводился впервые. Кроме того, наблюдается резкий рост осведомленности о финансовой поддержке ЕС. В частности, в этом году этот показатель равен 82% — по сравнению с 60% в 2016 году.



Европейский союз остается самым надежным международным институтом для грузин. В частности, ему доверяют 78% респондентов (с 2016 года этот показатель увеличился на 12%).



Большинство населения Грузии (54%) положительно относится к Европейскому союзу.



82% респондентов информированы о финансовой поддержке ЕС, 46% приветствуют дополнительную поддержку в сферах экономического развития и торговли», — говорится на сайте.



Основные результаты исследования в Грузии:



Европейский союз остается международным институтом, пользующимся наибольшим доверием у грузин (78%);



Большинство населения Грузии оценивает отношения между Европейским союзом и Грузией как позитивные (84%);



82% респондентов осведомлены о финансовой поддержке Европейского союза и считают Европейский союз одним из основных финансовых контрибьюторов;



Если бы был проведен референдум о вступлении Грузии в Евросоюз (на момент исследования, февраль 2023 г.), большинство граждан поддержало бы вступление (74%);



В СМИ Евросоюз представлен в положительном (53%) или нейтральном (32%) свете;



Экономическое развитие и торговля (46%), образование (40%) и безопасность (47%) — это области, где приветствуется дополнительная поддержка.



Что касается опроса, программа Восточного соседства, поддерживаемая ЕС, провела опрос общественного мнения в 2023 году в шести странах Восточного соседства – Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Последний опрос был проведен посредством личных интервью с 1000 респондентов по всей стране в феврале 2023 года. Ежегодный опрос общественного мнения проводится восьмой год с 2016 года. Результаты исследований стран Восточного партнерства представлены в национальных отчетах.



Информацию об исследовании распространяет представительство ЕС в Грузии.





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