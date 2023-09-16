

Сборная Грузии обыграла Тунис на Кубке Дэвиса

16.09.2023 19:21





На Кубке Дэвиса, проходившем на кортах поселка Ахалкалаки Каспийского района, мужская сборная Грузии по теннису победила команду Туниса со счетом 3:1 во второй мировой группе, а это значит, что наша сборная завоевала право сыграть в плей-офф первой мировой группы в 2024 году.



Саба Пурцеладзе и Зура Ткемаладзе выиграли одиночный поединок в первый день турнира. Сегодня на Кубке Дэвиса состоялся парный матч между сборными Грузии и Туниса, в котором два Александра — Бакши и Метревели уступили тунисской паре со счетом 2:1.



Саба Пурцеладзе вновь блестяще сыграл в одиночном матче в четвёртом матче, победив Дугаза в двух сетах и ​​принеся победу сборной Грузии.



Состав сборной Грузии — Саба Пурцеладзе (рейтинг 450), Зура Ткемаладзе (698), Александр Метревели (826) и Александр Бакши (841).







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