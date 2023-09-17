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В Фонде Байлера в Швейцарии открылась выставка работ Нико Пиросмани
17.09.2023 13:48
В Фонде Бейлера в Швейцарии открылась выставка работ Нико Пиросмани. Информацию распространяет Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.
Выставка состоялась при организации Министерства культуры Грузии и Фонда Байлера и сотрудничестве с Музеем современного искусства Луизианы «Инфинит Арт».
Выставку работ Нико Пиросмани будет принимать Фонд Байлера с 17 сентября 2023 года по 28 января 2024 года.
До выставки работ Пиросмани в Фонде Байлера, картины выдающегося грузинского художника были выствлены в Музее современного искусства Луизианы (Дания) с 4 мая по 20 августа этого года.
«Работы Нико Пиросмани вернутся на родину в феврале 2024 года», — отмечается в информации Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
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