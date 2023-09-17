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10 фильмов Батумского кинофестиваля обязательных к просмотру


17.09.2023   13:50


17 сентября в Батуми откроется международный фестиваль авторского кино – BIAFF. Кинофестиваль, который проводится в Батуми уже 18 лет, продлится неделю и завершится 24 сентября. За этот период в Батуми, в кинотеатре «Аполло» и на площади Европы будут показаны 25 полнометражных, художественных и документальных фильмов и 25 короткометражных фильмов из более чем 30 стран мира.

В этом году конкурсные (грузинские фильмы) и документальные фильмы специального показа фестиваля документального кино CINEDOC Tbilisi будут представлены в рамках Батумского кинофестиваля.

Программа кинофестиваля уже известна. Издание «Батумелеби» традиционно публикует список фильмов, которые привлекли внимание и интерес на различных кинофестивалях и уже получили хорошие отзывы и оценки. В этом году в этом списке значатся несколько грузинских фильмов.

«Иди, Лиза» — режиссёр Нана Джанелидзе

Этот фильм Наны Джанелидзе является совместным производством Грузии и Болгарии. Фильм рассказывает о женщине-журналистке, которая была военным репортером во время грузино-абхазского конфликта.

«Мы подошли к очень сложному жанру, roud movie — так он и называется. Главный герой — репортер, прошедшая войну. Но война красной линией проходит через ее последующую жизнь, война ее не отпустила», — рассказала р фильме Нана Джанелидзе.

Фильм будет показан на BIAFF в разделе «Грузинская панорама» 18 сентября.

«Срок времени» или «Порядок времени» (итал. «L’ordine del tempo») — фильм итальянского режиссёра Лилианы Кавани

Новый фильм 2023 года известного итальянского режиссера Лилианы Кавани рассказывает о друзьях, которые собираются на вилле и внезапно обнаруживают, что до конца света осталось всего несколько часов.

Премьера фильма состоялась в августе этого года на Венецианском кинофестивале.

На Батумском кинофестивале фильм будет показан в разделе – «Коллекция великих».

Фильм «Автопортрет на границе» («Self-Portrait Along the Borderline») — режиссер Анна Дзяпшипа.

В фильме Анна Дзиапшипа объединяет кадры из архивов и фрагменты частной жизни, чтобы отразить личную и политическую биографию отношений Грузии и Абхазии. Источником вдохновения для создания документального фильма стала биография Дзиапшипа и история ее грузино-абхазской семьи.

В апреле 2023 года фильм был удостоен Приза жюри Международного кинофестиваля Visions du Réel.

Фильм покажут на кинофестивале 22 сентября.

«О сухой траве» (тур. Kuru Otlar Üstüne) — режиссёр, Нури Бильге Джейлан.

Фильм известного турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана рассказывает об учительнице, работающей в отдаленном районе Восточной Анатолии. Она надеется поработать в Стамбуле после обязательной работы в маленькой деревне, но постепенно теряет всякую надежду вырваться из мрачной жизни.

Сыгравшая главную роль Мерве Диздар получила приз фестиваля за лучшую женскую роль.

«Гражданин Святой» — режиссёр Тинатин Каджришвили.

По сценарию действие происходит в шахтерском городке, у жителей которого есть любимый святой, статуя которого установлена на главной площади города. Однажды статуя оживет, и святой начинает жить среди горожан. Его перевоплощение и становление обычным гражданином беспокоит жителей города и они не знают, что им делать.

В июле этого года «Гражданин святой» получил приз экуменического жюри Карловарского кинофестиваля.

«Гражданин Святой» покажут на Батумском кинофестивале 21 сентября.




«Крик Бога» — последний фильм южнокорейского режиссера Ким Ки Дука.

Режиссер умер от ковида, до завершения съемок.

Премьера фильма состоялась вне конкурса на Венецианском кинофестивале.

«Дрозд дрозд ежевика» [«Blackbird Blackbird BlackBerry»] — режиссер Элене Навериани.

В этом году на Батумском кинофестивале фильм Элене Навериани, вероятно, соберет больше всего зрителей — грузинская премьера фильма пройдет в Батуми.

Главную роль в фильме «Дрозд дрозд ежевика» исполняет Эка Чавлеишвили, актриса из Батуми, которая в этом году была признана лучшей актрисой Сараевского кинофестиваля. На том же фестивале жюри признало «Дрозд дрозд ежевика» лучшим полнометражным фильмом.

Фильм покажут на Батумском кинофестивале 22 и 24 сентября.

«Критическая зона» — режиссёр Али Ахмадзаде.

Фильм иранского режиссера Али Ахмадзаде рассказывает об одиноком человеке, который который путешествует по Тегерану со своей собакой, продает наркотики и исцеляет страдающие души. Это четвертая лента режиссера.

В этом году фильм получил главный приз кинофестиваля в Локарно — «Золотого леопарда».

«Похищенный» (итал. Rapito) — художественный фильм итальянского режиссёра Марко Беллоккьо.

Последняя работа легендарного итальянского режиссера посвящена реальному инциденту, произошедшему в 1858 году, когда тайно крещеный еврейский мальчик из Болоньи был передан Ватикану. Борьба его родителей за освобождение сына стала частью более широкой политической борьбы.

В этом году фильм был номинирован на главную награду Каннского кинофестиваля.

«Зелёная граница» (польск. Zielona granica) — фильм польского режиссёра Агнешки Холланд.

Фильм польского режиссера Агнешки Холланд рассказывает историю семьи сирийских беженцев, учительницы английского языка из Афганистана и пограничника, которые встречаются на польско-белорусской границе.

По данным Imdb, новый фильм польского режиссера уже завоевал 13 призов, в том числе специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

Фильм будет показан на BIAFF 23 сентября.


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