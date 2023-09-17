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Лаша Талахадзе – семикратный чемпион мира
17.09.2023 19:21
На чемпионате мира, проходившем в Саудовской Аравии, тяжеловес Лаша Талахадзе после первого движения стал чемпионом мира в толчке, а также отпраздновал чемпионство в жиме двумя руками.
Лаша Талахадзе одолел в рывке 208, 215 и 220 кг.
Его результат в толчке – 245 и 253 кг.
В жиме двумя руками вес, преодоленный Лашей, составляет 473 кг.
Тяжеловес Лаша Талахадзе после победы на чемпионате мира стал первым в истории грузинского спорта спортсменом, ставшим семикратным чемпионом мира в олимпийских видах спорта.
Что касается истории мировой тяжелой атлетики, то в случае успеха Лаша Талахадзе станет вторым штангистом после Василия Алексеева, семь раз подряд выигравшим чемпионат мира.
С победой Лаши Талахадзе тяжелая атлетика стала третьим видом спорта после вольной и греко-римской борьбы по количеству завоеванных золотых медалей в истории грузинского спорта.
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