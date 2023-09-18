

В тбилисских детских садах начался новый учебный год

18.09.2023 11:00





В тбилисских детских садах начался учебный год. Сегодня во всех детских садах столицы воспитанников встретили развлекательными мероприятиями.



По заявлению столичной мэрии, до 60 тыс. детей в детских садах Тбилиси будут воспитываться в обновленной инфраструктуре, также добавятся новые детские сады. Один из них – детский сад №130 в Самгорском районе, который открыл мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Каха Каладзе присутствовал на мероприятии вместе со своим заместителем Кахабером Гуледани и руководителем Агентства по управлению детсадами Гоги Чиковани. Мэр столицы поздравил воспитателей детского сада с началом нового учебного года.



По информации мэрии Тбилиси, с сегодняшнего дня в детском саду №130 дошкольное образование будут получать до 300 детей.



Детский сад оборудован в соответствии с местными и международными стандартами безопасности детей. В здании установлены новейшие системы пожаротушения и видеонаблюдения, внедрена международная система пищевой безопасности – HACCP. Сад приспособлен для людей с ограниченными возможностями, для этого установлен специальный лифт и кухонный подъемник, обустроена открытая терраса для методических активностей. В саду есть зеленый двор с современными игровыми площадками, детскими аттракционами, а также система наружного освещения на солнечных батареях.



Как заявляют в мэрии, старое здание детского сада, расположенное в поселке Варкетильского хозяйства, в последние годы было демонтировано и на его месте построен новый, современный детский сад. Стоимость проекта составила 3 695 703 лари.



По информации мэрии столицы, в ближайшие дни в Тбилиси откроется новое здание детского сада №125, в эксплуатацию будет сдан совершенно новый детский сад №108. Параллельно со строительством детских садов летом была благоустроена инфраструктура более 100 детских садов, чтобы дети могли получать дошкольное образование в еще лучших и безопасных условиях.





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