

Активисты из села Мухрани запустили кампанию против производителей песка и гравия из русла реки Ксани

18.09.2023 15:35





16 сентября активисты села Мухрани в знак протеста запустили кампанию против движения грузовиков с гравием через центральную дорогу, аккурат между домами. Основное требование активистов и жителей села — защита жителей Мухрани от разрушительного транзита большегрузов через асфальтированные улицы.



Несколько предприятий уже несколько лет добывают из карьеров в русле реки Ксани гравий, щебень разной фракции и песок, после грузят на многотоннажный транспорт и везут к месту реализации.



Для перевозки добытого сырья водители используют асфальтированную центральную дорогу села, а не специально отведенную для них объездную — грунтовую. В итоге гружёный транспорт представляет опасность жителям села.



По пояснению основателя «Мухранской инициативной группы» Гванцы Какауридзе, над проблемой начали работать год назад, после того как село единогласно высказало недовольство транзита грузовиков.



— «Дорога в Мухрани очень узкая, из-за чего нам, пешеходам, часто приходится ластиться к ограде, что бы большегрузы не задели бы нас. Более того, эти грузовики движутся перед школой, что очень опасно для учеников. Был случай, когда грузовик не смог объехать легковой автомобиль и съехал в кювет», — сетует Гванца, добавив как движение грузовиков «не только создает физическую опасность, но и повреждает дома, портит асфальт».



Для решения проблемы инициативная группа год назад обратилась в Департамент автомобильных дорог Грузии и проинформировала о состоянии села. Вскоре село получило письменное подтверждение от дорожного управления — «на центральной дороге Мухрани установят знак, запрещающий движение грузовых автомобилей».



Письмо с предписанием поставить запрещающий знак было перенаправлено в отдел полиции города Мцхета, от которого село до сих пор ожидает каких-либо действий.



— «С тех пор прошел почти год, как мы обратились в отделение полиции с распоряжением Департамента автодорог Грузии и потребовали установки запрещающего знака. Несмотря на многочисленные напоминания, к сожалению, дорожный знак сегодня не установлен до сих пор», — поясняет Какауридзе.



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