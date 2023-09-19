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Сотрудник МВД в Тбилиси застрелил бывшую жену и тёщу
19.09.2023 11:59
Трагедия произошла в ночь на 19 сентября, в доме на улице Долидзе, в районе Сабуртало.
Сотрудник МВД в Тбилиси застрелил бывшую жену и тёщу на глазах у детей. Убив женщин, мужчина пытался покончить с собой, выстрелив себе в голову, однако остался жив, сейчас он находится в больнице, сообщили в МВД.
Телекомпания Mtavari утверждает, что правоохранитель, совершивший преступление – Гурам Кадеишвили.
Служба специальных расследований начала расследование происшествия по статье 109 Уголовного кодекса «умышленное убийство».
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