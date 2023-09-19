Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сотрудник МВД в Тбилиси застрелил бывшую жену и тёщу


19.09.2023   11:59


Трагедия произошла в ночь на 19 сентября, в доме на улице Долидзе, в районе Сабуртало.

Сотрудник МВД в Тбилиси застрелил бывшую жену и тёщу на глазах у детей. Убив женщин, мужчина пытался покончить с собой, выстрелив себе в голову, однако остался жив, сейчас он находится в больнице, сообщили в МВД.

Телекомпания Mtavari утверждает, что правоохранитель, совершивший преступление – Гурам Кадеишвили.

Служба специальных расследований начала расследование происшествия по статье 109 Уголовного кодекса «умышленное убийство».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна