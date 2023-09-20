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Праздник «Тбилисоба» пройдет 30 сентября и 1 октября
20.09.2023 12:39
Народный праздник «Тбилисоба 2023» пройдет 30 сентября и 1 октября.
Как отметил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета Тбилиси, в течение двух дней будут проходить различные культурно-развлекательные мероприятия, а 30 сентября в 20:00 состоится награждение почетных граждан Тбилиси.
По его словам, в ближайшие дни муниципалитет предоставит общественности подробную информацию по программе «Тбилисоба».
«Через несколько дней мы ознакомим жителей Тбилиси и гостей столицы более подробно с двухдневной программой, где будет проходить какой концерт. Мы ожидаем много гостей. Знаю, что многие жители Тбилиси, а также жители регионов с нетерпением ждут праздника «Тбилисоба». В этом году у нас будет возможность вместе отметить день нашего города», — сказал Каха Каладзе.
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