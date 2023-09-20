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В Грузии женщины до 45 лет смогут бесплатно привиться от папилломавируса


20.09.2023   16:47


Согласно постановлению правительства Грузии от 19 сентября, женщины в возрасте от 27 до 45 лет смогут пройти вакцинацию от вируса папилломы в рамках госпрограммы.

Согласно изменениям, внесенным в постановление, женщины в возрасте 15-45 лет смогут пройти вакцинацию по рекомендации врача. В рамках госпрограммы возможна трехкратная вакцинация в указанной возрастной группе по следующему графику: 0-2-6 месяцев.

В документе указано, что минимальный интервал между первой и второй дозами должен составлять не менее 1 месяца, а минимальный интервал между второй и третьей дозой — не менее 3 месяцев.

Вакцинация также бесплатна для группы до 15 лет двумя дозами с интервалом как минимум в шесть месяцев.

Вакцина против вируса папилломы также внесена в национальный календарь прививок Грузии и для мальчиков в возрасте 10-12 лет. В возрастной группе 15 – 26 лет – трехкратная вакцинация будет проводиться по следующей схеме: 0 – 2 – 6 месяцев. Минимальный интервал между первой и второй дозами должен составлять не менее 1 месяца, а минимальный интервал между второй и третьей дозой должен составлять не менее 3 месяцев.


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