

В Грузии женщины до 45 лет смогут бесплатно привиться от папилломавируса

20.09.2023 16:47





Согласно постановлению правительства Грузии от 19 сентября, женщины в возрасте от 27 до 45 лет смогут пройти вакцинацию от вируса папилломы в рамках госпрограммы.



Согласно изменениям, внесенным в постановление, женщины в возрасте 15-45 лет смогут пройти вакцинацию по рекомендации врача. В рамках госпрограммы возможна трехкратная вакцинация в указанной возрастной группе по следующему графику: 0-2-6 месяцев.



В документе указано, что минимальный интервал между первой и второй дозами должен составлять не менее 1 месяца, а минимальный интервал между второй и третьей дозой — не менее 3 месяцев.



Вакцинация также бесплатна для группы до 15 лет двумя дозами с интервалом как минимум в шесть месяцев.



Вакцина против вируса папилломы также внесена в национальный календарь прививок Грузии и для мальчиков в возрасте 10-12 лет. В возрастной группе 15 – 26 лет – трехкратная вакцинация будет проводиться по следующей схеме: 0 – 2 – 6 месяцев. Минимальный интервал между первой и второй дозами должен составлять не менее 1 месяца, а минимальный интервал между второй и третьей дозой должен составлять не менее 3 месяцев.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





