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Зураб Кахабришвили назначен главным врачом на турнире по тяжелой атлетике Парижских Олимпийских игр


21.09.2023   20:42


Президент Ассоциации спортивной медицины Грузии и главный врач олимпийской сборной Грузии Зураб Кахабришвили назначен главным врачом турнира по тяжелой атлетике Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«От имени Исполнительного совета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) примите наши поздравления с назначением международного технического представителя (ITO) на Олимпийские игры 2024 года в Париже», — говорится в письме президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). , Мохаммада Джалуди, лично отправленного к Зурабу Кахабришвили.

Впервые в истории грузинского спорта грузинский врач был номинирован Международной федерацией в качестве технического представителя конкретного вида спорта на Олимпийских играх.


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