|
|
|
Традиционный «Фестиваль хлеба» пройдет 23-24 сентября
22.09.2023 15:27
23-24 сентября в четвертый раз состоится «Фестиваль хлеба», организованный Национальным ботаническим садом Грузии.
Информацию распространила мэрия Тбилиси.
На мероприятии будет представлена коллекция грузинских зерновых культур Ботанического сада и реализуемая продукция действующих в Грузии компаний-производителей хлеба. Мастер-классы по выпечке хлеба пройдут в специально отведенном пространстве.
В течение двух дней посетители увидят познавательную иллюстрацию о распространении грузинских эндемичных видов пшеницы, а также винный уголок, где желающие ознакомятся с историей грузинского вина и продегустируют различные его сорта.
На «Фестивале хлеба» у посетителей будет возможность продегустировать разные виды грузинского хлеба, посетить мастер-класс по выпечке «месхури када», приготовлению теста и выпечке хлеба в тоне, а также поучаствовать в тематических розыгрышах.
Мероприятие начнется в 12 часов дня 23 сентября и завершится в 6 часов вечера 24 сентября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна