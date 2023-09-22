

Традиционный «Фестиваль хлеба» пройдет 23-24 сентября

22.09.2023 15:27





23-24 сентября в четвертый раз состоится «Фестиваль хлеба», организованный Национальным ботаническим садом Грузии.



Информацию распространила мэрия Тбилиси.



На мероприятии будет представлена коллекция грузинских зерновых культур Ботанического сада и реализуемая продукция действующих в Грузии компаний-производителей хлеба. Мастер-классы по выпечке хлеба пройдут в специально отведенном пространстве.



В течение двух дней посетители увидят познавательную иллюстрацию о распространении грузинских эндемичных видов пшеницы, а также винный уголок, где желающие ознакомятся с историей грузинского вина и продегустируют различные его сорта.



На «Фестивале хлеба» у посетителей будет возможность продегустировать разные виды грузинского хлеба, посетить мастер-класс по выпечке «месхури када», приготовлению теста и выпечке хлеба в тоне, а также поучаствовать в тематических розыгрышах.



Мероприятие начнется в 12 часов дня 23 сентября и завершится в 6 часов вечера 24 сентября.





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