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Украинские фигуристы отказались поздравлять с победой на турнире пару, выступающую под флагом Грузии
25.09.2023 11:18
Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять с победой на этапе юниорского Гран-при, проходившем в Будапеште (Венгрия), дуэт Анастасии Метёлкиной и Луки Берулава, выступающий под флагом Грузии. Сами украинцы на этом турнире заняли второе место.
На церемонии награждения Метёлкина и Берулава обнялись с бронзовыми призёрами, канадским дуэтом Мартины Арионо Кент и Шарля Лалиберт-Лорана, а затем подошли к Серовой и Хобте, чтобы поздравить соперников с серебряной медалью, однако украинская пара отказалась от контактов с грузинским дуэтом.
Анастасия Метёлкина начала выступать за сборную Грузии в 2020 году, Лука Берулава — с 2019 года. Спортсмены являются уроженцами России и тренируются у Павла Слюсаренко, передает портал «Чемпионат».
Тренер Татьяна Тарасова заявила, что украинских спортсменов необходимо дисквалифицировать «за нарушение правил поведения на соревнованиях», сказала она в интервью «РИА Новости».
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