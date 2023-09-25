

Родители детей с аутизмом требуют выделить «Институту детского развития» новое помещение

25.09.2023 17:07





Сегодня, 25 сентября родители детей с аутизмом подали заявление в администрацию правительства Грузии, в котором они просят премьер-министра выделить помещение для «Института детского развития».



Напомним, С-корпус Университета Илии, в котором ранее функционировал «Институт детского развития», был временно закрыт.



Как рассказала Netgazeti основательница организации «Семьи против дискриминации» Мари Коркотадзе, здание было закрыто, так как было признано небезопасным, и 250 детей с аутизмом остались без центра.



По ее словам, после закрытия центра Мэрия Тбилиси предложила распределить детей по различным центрам, что неприемлемо для родителей, поскольку существует проблема с транспортом, и детям с аутизмом придется менять группу и терапевта, что вызовет для них дополнительный стресс:



«Мы просим премьер-министра поручить членам своего правительства выделить соответствующее пространство, куда будет полностью перенесен «Институт детского развития» со всеми терапевтами и всеми детьми. Корпус С расположен рядом с 55-й и 50-й школами, и в эти школы мы в основном приводили детей, потому что центр находился на улице Палиашвили. Территориальные изменения тяжелы и для ребенка, и для семьи, и прочее. Поэтому новое место должно быть как можно ближе к корпусу С, чтобы нашим детям не пришлось менять школу», — сказал Коркотадзе.



По ее словам, в настоящее время центр закрыт, и дети не могут получить необходимую им терапию.



«За два дня тебе говорят, что центр закрыт и ты можешь идти куда хочешь. Вам придется встать и отвезти его в другой центр, в чужую среду, к незнакомым терапевтам. Это будет очень разрушительно для психики наших детей. Центр должен переместиться в одно место, в одно пространство. Изменится пространство, но не поменяются терапевты, в новом центре дети встретят знакомых людей», — говорит Коркотадзе.



Ранее Народный защитник Грузии, комментируя закрытие центра, указал, что непрерывное оказание услуг по развитию и реабилитации детей с ограниченными возможностями жизненно важно, а приостановка работы центра создает риск потери достигнутых в результате реабилитации результатов.





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