

Стартовала масштабная кампания «Грузинский язык объединяет нас»

25.09.2023 20:07





«В связи с особой важностью повышения уровня знания государственного языка в этнически и культурно разнообразном обществе Грузии по инициативе аппарата государственного министра и при финансовой поддержке министерства иностранных дел была начата многокомпонентная и масштабная кампания под названием «Грузинский язык объединяет нас», — сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.



В ведомстве отметили, что главной целью кампании является повышение осведомленности о важности и существующих возможностях негрузиноязычного населения в регионах, густонаселенных этническими меньшинствами, и популяризация государственного языка.



«Государственный язык в поддержку интеграции» является первым и наиболее важным приоритетом в рамках государственной политики по гражданскому равенству и интеграции, которая реализуется под руководством и координацией аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.



Различные возможности для изучения государственного языка: специальные программы и проекты на всех уровнях образования – как дошкольного, общего, профессионального и высшего, так и образования взрослых, в рамках кампании «Грузинский язык объединяет нас» представлены с помощью каждого средства массовой коммуникации; были подготовлены видеоролики как для телевизионного, так и для цифрового форматов, тематические рекламные щиты, баннеры и плакаты были размещены в Тбилиси и регионах, густонаселенных этническими меньшинствами. Также на местных телеканалах были размещены двуязычные видеоролики; среди населения будут распространены информационные брошюры на грузинском, армянском и азербайджанском языках“, — говорится в сообщении пресс-службы аппарата госминистра.







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