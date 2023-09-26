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Тело погибшего в Украине грузинского бойца Закария Шубитидзе доставили на родину


26.09.2023   11:03


Тело еще одного погибшего в Украине грузинского бойца Закария Шубитидзе доставлено на родину. В Тбилисском международном аэропорту присутствовали члены семьи и друзья погибшего.

По информации друга погибшего, Закария Шубитидзе был членом «Грузинского легиона», в ходе боевых действий он был тяжело ранен и товарищи не смогли его спасти.

По распространенной информации, Шубитидзе воевал возле населенного пункта Нескучное Донецкой области.


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