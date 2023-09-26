

Тело погибшего в Украине грузинского бойца Закария Шубитидзе доставили на родину

26.09.2023 11:03





Тело еще одного погибшего в Украине грузинского бойца Закария Шубитидзе доставлено на родину. В Тбилисском международном аэропорту присутствовали члены семьи и друзья погибшего.



По информации друга погибшего, Закария Шубитидзе был членом «Грузинского легиона», в ходе боевых действий он был тяжело ранен и товарищи не смогли его спасти.



По распространенной информации, Шубитидзе воевал возле населенного пункта Нескучное Донецкой области.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





