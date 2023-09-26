

АМЮГ обжалует в ЕСПЧ решение о признании правонарушителем за установку палатки

26.09.2023 13:11





«Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге с жалобой на факт признания лица административным правонарушителем за установку палатки.



По данным организации, 14 сентября АМЮГ направила в Европейский суд по правам человека иск от имени Зураба Карчава, который был незаконно арестован во время мирной акции протеста.



Как указано в заявлении организации, 28 декабря 2022 года в Батуми гражданскому активисту Зурабу Карчава не дали возможность выразить мирный протест против отсутствия бесплатного питания для учащихся государственных школ. Карчава принял решение прибегнуть к крайней форме протеста — голодовке, и хотел установить палатку.



«Во время акции полицейские, согласно их объяснениям, отвезли его в отделение полиции на опрос. Позже правоохранители разрешили Зурабу Карчаве покинуть здание полиции, не составив протокола о задержании и нарушении, однако все это время полиция различными формами воздействия пыталась уговорить Зураба Карчава прекратить акцию протеста», — указано в заявлении АМЮГ.



После этого Зураб Карчава вернулся на место и продолжил устанавливать палатку. Вскоре после этого он был арестован полицией на основании статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится о неповиновении законному порядку или требованию сотрудника правоохранительных органов.



«Как пояснили Зурабу Карчава правоохранители, его протест помешал работе Конституционного суда, однако они не объяснили, как палатка, раскинутая примерно в 25 метрах от здания суда, могла помешать работе последнего», — читаем в заявлении организации.



АМЮГ заявляет, что в ходе рассмотрения дела национальные суды не смогли ответить на вопросы, почему Зураба Карчава был задержан и на каком основании была ограничена его свобода слова, гарантированная Конституцией Грузии.



По данным организации, перед вынесением решения судья суда первой инстанции не только прямо назвал Зураба Карчава правонарушителем, но и обосновал решение неверными фактами.



«Кроме того, стоит отметить шаблонный характер постановления, в котором ни одно из отдельных обстоятельств дела не оценено и не проанализировано», — указывает АМЮГ.



Апелляционный суд также оставил решение в силе, тем самым прекратив рассмотрение дела на национальном уровне.



Ограничение мирного протеста по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях является широко распространенной опасной тенденцией в Грузии и создает негативный эффект не только для Зураба Карчава, но и для других лиц, желающих выразить мирный протест», — заявили в организации.



На основании всего вышеизложенного АМЮГ обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой установить нарушение статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения мнений) Европейской конвенции. АМЮГ ведет это дело при поддержке Программы USAID по верховенству закона.





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