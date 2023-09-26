

В Германии троим мужчинам предъявлено обвинение в изнасиловании грузинки

26.09.2023 14:26





Прокуратура Германии предъявила обвинения трем мужчинам по делу об изнасиловании грузинки в Берлине. Информацию об этом распространяет немецкое издание Tagesspiegel.



Преступление произошло три месяца назад. 27-летняя женщина и ее партнер находились в парке Гёрлитцер, когда на них напали трое мужчин, партнер женщины был избит, а женщина изнасилована.



Как пишет Tagesspiegel, трое мужчин, известных полиции как торговцы наркотиками, обвиняются в изнасиловании, нанесении тяжких телесных повреждений и грабеже при отягчающих обстоятельствах. Ходатайства обвиняемых о предоставлении убежища были отклонены много лет назад.



Что касается женщины, то, по данным издания, грузинка вместе с детьми переехала в Германию несколько месяцев назад.





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