

Сандра Руловс о Саакашвили: Мы больше не вместе

26.09.2023 20:09





После двухлетнего перерыва Сандра Руловс впервые навестила Михаила Саакашвили. Об этом пишет в соцсети сама Руловс:



«Мне потребовалось два года, прежде чем я психологически смогла навестить Мишу. Сегодня у нас состоялась долгая встреча и искренний разговор. Желаю ему свободы, здоровья и счастья. Мы больше не вместе", - пишет Сандра Руловс.



Сандра Руловс - жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Первая леди Грузии с 2004 по 2013 годы, член исполнительного комитета «Глобального фонда», президент благотворительного фонда SOCO.





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