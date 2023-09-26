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Сандра Руловс о Саакашвили: Мы больше не вместе
26.09.2023 20:09
После двухлетнего перерыва Сандра Руловс впервые навестила Михаила Саакашвили. Об этом пишет в соцсети сама Руловс:
«Мне потребовалось два года, прежде чем я психологически смогла навестить Мишу. Сегодня у нас состоялась долгая встреча и искренний разговор. Желаю ему свободы, здоровья и счастья. Мы больше не вместе", - пишет Сандра Руловс.
Сандра Руловс - жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Первая леди Грузии с 2004 по 2013 годы, член исполнительного комитета «Глобального фонда», президент благотворительного фонда SOCO.
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