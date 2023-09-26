

Грузинская молодежь совершенно не интересуется политикой - опрос

26.09.2023 20:12





В ходе проведенного опроса выяснилось, что около 38% молодых людей в Грузии «в той или иной степени интересуются политикой». Однако большинство опрошенных представителей молодого поколения ответили, что политика их не интересует. При этом оказалось, что респонденты, имеющие высшее образование и работу, больше интересуются политикой, чем безработные люди со средним образованием.



Такие данные были получены во время исследования, которое проведено в масштабах страны при финансировании представительства Фонда Фридриха Эберта на Южном Кавказе. Опрос среди молодежи впервые был проведен в Грузии в 2016 году, спустя 7 лет его провели вновь.



Исследование выявило следующие результаты:



Почти две трети молодых людей (65%) говорят, что у их семьи достаточно денег, чтобы купить еду, одежду и обувь.

Две трети молодых людей (65%) говорят, что они финансово зависят от других людей (например, от родителей, партнеров, родственников), при этом 38% респондентов указали, что имеют собственный доход, а 10% получают социальную помощь. Молодые мужчины, а также лица в возрастной группе 25-29 лет, проживающие в Тбилиси и имеющие высшее образование, чаще имеют собственный доход, чем молодые женщины в возрасте до 24 лет, проживающие за пределами Тбилиси и имеющие среднее образование.



Почти три четверти молодых людей (72%) заявили, что в основном удовлетворены или очень довольны качеством образования, полученного в Грузии. Несмотря на это, 58% молодых людей заявляют, что в настоящее время они являются безработными.



Около 31% молодых людей в возрасте 14-29 лет сообщили, что в настоящее время не получают образования, не проходят никаких курсов повышения квалификации и не работают. Такие ответы чаще встречались среди женщин 25-29 лет и молодых людей, проживающих за пределами Тбилиси.



Как количественные, так и качественные данные исследований показывают, что демократия рассматривается молодежью как лучшая система государственного управления. Большое количество респондентов (44%) положительно оценивают нынешний уровень демократии в Грузии. По сравнению с Тбилиси (33%), где уровень демократии в Грузии оценивается относительно менее положительно, положительные оценки чаще встречаются в других городах (47%) и селах (50%).

По результатам фокус-групп, молодежь больше ассоциирует демократию с личной свободой и свободой слова и властью народа. Как пример демократии молодые люди рассматривают США и европейские страны.



По данным исследования, несмотря на наблюдаемое апатичное отношение к политике, более половины молодых людей в Грузии осведомлены о политических событиях. Треть респондентов (34%) ежедневно получают информацию о политических событиях. Каждый пятый респондент (22%) знакомится с информацией о политических событиях не реже одного раза в неделю. Политическими новостями чаще интересуются этнические грузины, респонденты, живущие за пределами Тбилиси, работающие и имеющие высшее образование.



Большинство молодых людей (80%) говорят, что они, скорее всего, не будут (62%) или вообще не будут (18%) участвовать в политической деятельности.



Согласно исследованию, уровень политической активности молодежи также низок. По крайней мере, 75% молодых людей говорят, что они не участвовали в какой-либо политической деятельности (например, в волонтёрстве, пожертвованиях, подписании петиций, участии в демонстрациях и т. д.) за последние шесть месяцев. Чаще всего называлось участие в решении проблемы, с которой столкнулся населенный пункт или соседи (17%).



Наиболее острыми проблемами в стране участники опроса называют безработицу, рост цен и проблемы образования.

В исследовании говорится, что как количественные и качественные данные показывают, что молодые люди в Грузии не до конца понимают понятия левых и правых политических убеждений. Во время опроса многие молодые люди не смогли отличить политику правого и левого толка. Если 34% сочли себя центристами, то 28% затруднились ответить на этот вопрос.



Согласно исследованию:



Грузинская молодежь в основном оценивает Европу положительно, и лишь небольшая часть ассоциирует Европу с такими негативными настроениями, как неприязнь (3%), деморализация и утрата традиционных ценностей (5%) или враждебность по отношению к Грузии (3%).



Каждый пятый респондент считает, что ни одна страна не является близким другом Грузии. Те, кто упомянул конкретную страну, чаще всего называли Украину (28%), США (18%) и Турцию (11%), при этом Россия воспринимается как важнейшая угроза государственности Грузии (84%), национальной безопасности ( 78%), экономическая система (74%) и национальные ценности (72%). Примечательно, что так чаще думает этническая грузинская молодежь, тогда как лишь небольшая часть молодежи, представляющей этнические меньшинства, считает, что сотрудничество с Россией угрожает экономической системе Грузии (40%), государственности (41%), национальной безопасности (34%). ), и ценности (36%).

Большинство молодых людей считают, что Европейский Союз (79%), международные организации (75%), международные финансовые институты (73%) и НАТО (73%) играют положительную роль в Грузии. Для участников фокус-группы вступление Грузии в Евросоюз связано с финансовыми и другими преимуществами.



63% молодых людей считают, что распад Советского Союза стал позитивным событием для Грузии.



Что касается идентичности, то, согласно опросу, большинство молодых людей воспринимают себя гражданами Грузии (94%), жителями своего города, села или региона (77%), своей этнической группы (62%) и жителями Кавказа (59%). Молодые люди реже считают себя гражданами мира (50%) или европейцами (41%).



Хотя подавляющее большинство молодых людей никогда не оправдывают физическую (76%) или вербальную (69%) агрессию или насилие в отношении квир-людей, согласно опросу, их отношение к сексуальным меньшинствам негативное. Более того, молодые люди считают, что сексуальные меньшинства нуждаются в лечении из-за их ориентации. Молодые женщины и молодые мужчины, живущие в Тбилиси, более толерантны: 82% женщин по сравнению с 71% мужчин никогда не оправдывают физическую агрессию по отношению к квир людям.



По результатам исследования, молодые люди испытывают наиболее негативное отношение к трем категориям людей:

• наркоманы (61%);

• квир люди (46%);

• приехавшие из России (44%), которым молодежь запретила бы въезд в Грузию.



С другой стороны, они наиболее толерантны по отношению к таким группам людей, как многодетные матери, очень религиозные люди, вынужденные переселенцы и беженцы.



В исследовании также отмечается, что изменение климата не считается самой актуальной проблемой для молодежи.

Участники фокус-групп называют эмиграцию одной из важнейших проблем Грузии и объясняют, что молодые люди вынуждены покидать страну из-за существующих материальных трудностей. В качестве причин эмиграции также называют низкий уровень образования и отсутствие перспектив личностного роста и достижения желаемых целей в Грузии.



Респонденты смотрят в будущее преимущественно позитивно. Подавляющее большинство респондентов (77%) считают, что уровень жизни их семей улучшится в ближайшие пять лет. Молодые люди относительно менее оптимистичны в отношении будущих перспектив страны. Несмотря на это, согласно опросу, большинство (59%) считают, что уровень жизни в Грузии улучшится в ближайшие пять лет.



Методология



Методология исследования мнения молодых людей в возрасте 14-29 лет включала как количественные, так и качественные методы исследования.



Количественные данные собраны в период с 30 мая 2022 г. по 16 июня 2022 г. Тбилисская компания IPM Research опросила 1206 респондентов на основе репрезентативной выборки молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. Респонденты отбирались на основе стратифицированной многоступенчатой кластерной выборки. Респонденты отбирались по возрастной и гендерной квоте.



Что касается качественной части исследования, то в Тбилиси были проведены четыре фокус-группы с участием молодежи от 14 до 29 лет. Фокус-группы провела организация IPM Research, под непосредственным руководством R-Research. Инструменты исследования, включая план обсуждения, были подготовлены в сотрудничестве с Фондом Фридриха Эберта, доктором Феликсом Кравачеком и R-Research.







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