

Имнадзе: Особая проблема среди подростков - аптечная наркомания

27.09.2023 11:48





Согласно исследованию, уровень потребления наркотических средств среди несовершеннолетних в Грузии в 2 раза превышает европейский. Об этом в интервью «Интерпрессньюс» заявил директор программы правосудия «Центра социальной справедливости» Гурам Имнадзе.



Как поясняет Имнадзе, особой проблемой среди подростков является аптечная наркомания.



«Есть результаты европейских школьных исследований, которые проводятся периодически, раз в 4-5 лет, в том числе и в Грузии. Если не ошибаюсь, это исследование здесь запланировано на конец 2023 года. По последним данным исследования, уровень потребления наркотических средств определенного типа среди подростков в возрасте 15-16 лет в Грузии иногда превышает среднеевропейский уровень в 2 раза. Особую проблему среди подростков представляют аптечная наркомания, доступность психотропных веществ, ингалянтов, это показывает, что подростки потребляют вещества, которые более доступны с финансовой точки зрения, эффективных механизмов контроля и борьбы с этим у государства нет. Однако и здесь важно предпринимать более системные шаги по борьбе с этой проблемой в школьном пространстве, в системе образования. Прежде всего, в направлении превенции, и подростки должны больше знать об этой проблеме», - сказал Имнадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





