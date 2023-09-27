

Премьер-министр даже не выслушал членов семей погибших в Абхазии

27.09.2023 12:22





У мемориала павшим на войне в Абхазии было шумно. Члены семей погибших на войне пытались подойти к премьер-министру и попросить его помочь перевезти погибших, охрана Ираклия Гарибашвили не дала им возможности сделать это.



Премьер-министр Ираклий Гарибашвили вместе с мэром столицы Кахой Каладзе и другими членами правительства возложили венок к мемориалу героев.



Комментариев журналистам на месте он не дал.



«Столько людей перезахоронили, а моего сына перезахоронить не смогли. Его даже искать не надо, знают, куда бросил абхаз. Он погиб в Очамчирском районе, взорвался в танке. Прошло 30 лет. Я хотела попросить перевезти его при моей жизни, чтобы дети-сироты знали, где их отец, но он ушел, не выслушал нас», - сказала мать погибшего на войне в Абхазии Автандила Вацадзе Тина Гахокидзе.





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