

Празднование «Тбилисоба» пройдет на трех локациях

27.09.2023 16:57





По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в этом году день города «Тбилисоба» будет отмечаться 30 сентября и 1 октября, праздничные мероприятия пройдут на трех локациях: парк Рике, площадь Орбелиани и Абанотубани.



По словам Каладзе, помимо разнообразной программы, которая будет представлена в течение двух дней, 30 сентября в парке Рике состоится концерт с участием грузинских артистов, а 1 октября будет показан мюзикл.



«В выходные на этой неделе, 30 сентября и 1 октября, мы будем праздновать «Тбилисоба», который так ждут многие. Мы запланировали мероприятия в трех местах – в парке Рике, Абанотубани, а также на площади Орбелиани и на прилегающей территории. В парке Рике в течении двух дней с 12:00 до 22:00 пройдут различные мероприятия. Это: гастрономический фестиваль, фестиваль вина, ярмарка производителей, детские развлекательные мероприятия и концерты, аттракционы и различные инсталляции. Кроме того, 30 сентября на Рике запланирован концерт грузинских артистов, а 1 октября – мюзикл», — заявил мэр.



По его словам, в праздничные дни на площади Орбелиани будут организована зона питания и продажа сладостей, здесь также будут проходить детские мероприятия, будут установлены различные инсталляции, организована зона для настольных игр, а также пройдет гастрономический фестиваль «Испанахоба». Здесь же будет показано театрализованное представление «Тбилисские традиции».



Рядом, на улицах Атонели, Пхови и Пурцеладзе, пройдут музыкальные мероприятия и концерты как для детей, так и для взрослых.



Что касается Абанотубани, то с 12:00 до 22:00 здесь будет организована выставка-продажа «Тбилисское разнообразие».

С полным списком мероприятий можно ознакомится по ссылке.







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