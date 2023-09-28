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«Был бы человек, а статья найдется» - в Тбилиси пройдет акция с требованием освобождения Лазаре Григориадиса
28.09.2023 12:36
29 сентября, в Тбилиси, возле здания Администрации президента пройдет акция в поддержку арестованного во время мартовских протестов Лазаре Григориадиса.
«В пятницу в 19:00 молодежь соберется ради Лазаре у администрации президента, чтобы еще раз сказать президенту и «Грузинской мечте», что Грузия никогда не будет «провинцией России», и потребуем немедленно освободить борца за европейское будущее Лазаре Григориадиса», — цитирует организаторов акции телекомпания Pirveli.
Напомним, Лазаре Григориадис был арестован во время акции против российского закона. По утверждениям обвинения, 21-летний Лазаре во время акции забрасывал полицейских камнями и т.н. коктейлями Молотова, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов. По сообщению следствия, обвиняемый поджог автомобиль, принадлежащий МВД. Ему грозит от 7 до 11 лет тюрьмы. Григориадис — единственный человек, арестованный в связи с последствиями протестов.
Но осужден он был не за это. Суд его приговорили 1,5 годам тюремного заключения за нанесение ранения своему отцу, произошедшему более двух лет назад.
Тогда, в интервью изданию Netgazeti Бека Григориадис заявил:
«Дело двухлетней давности достали с полки, и наказали за его активизм. Я никогда не жаловался и не имею претензий, но никакого смягчения не было. Я пришел рассказать судье, что был тогда пьян, и (Лазаре) не причинил мне вреда, он уберег меня от большей беды. Могло произойти гораздо худшее».
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