

Edison Research: 60% респондентов поддерживают стратегические отношения с Китаем

28.09.2023 19:20





По результатам опроса общественного мнения Edison Research, 60% респондентов поддерживают стратегические отношения Грузии с Китаем.



На вопрос «В какой степени вы поддерживаете или выступаете против стратегического партнерства Грузии с Китаем» ответы разделяются следующим образом:



- Не согласен - 40%

- Поддерживаю - 60%.



Опрос общественного мнения провела международная исследовательская компания Edison Research по заказу телеканала "Формула".



В рамках исследования методом личного опроса были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса, проживающих в Грузии, случайно выбранных по всей стране. Погрешность составляет +/- 3% для уровня достоверности 95%. Полевые работы проводились в период с 7 по 24 сентября 2023 года.





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