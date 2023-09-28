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Edison Research: По мнению 61% респондентов, страна развивается в неправильном направлении
28.09.2023 19:21
По данным Edison Research, 61% населения считает, что страна развивается в неправильном направлении. 39% считают, что страна развивается в правильном направлении.
Опрос общественного мнения провела международная исследовательская компания Edison Research по заказу телеканала "Формула".
В рамках исследования методом личного опроса были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса, проживающих в Грузии, случайно выбранных по всей стране. Погрешность составляет +/- 3% для уровня достоверности 95%. Полевые работы проводились в период с 7 по 24 сентября 2023 года.
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