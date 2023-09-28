

Edison Research: Большинство предпочитает видеть в парламенте новую правящую партию

28.09.2023 19:23





По результатам опроса общественного мнения Dison Research, большинство респондентов предпочитают, чтобы новая партия(и) правила в парламенте.



На вопрос: хотите ли вы, чтобы в результате предстоящих парламентских выборов правящая партия «Грузинская мечта» осталась в большинстве, или вы предпочитаете видеть новую партию(и) в роли правящей парламентом, ответы были разделены следующим образом:



- Новая партия(и) в роли правящей парламентом – 67%

- «Грузинская мечта» останется в большинстве – 33%



Опрос общественного мнения провела международная исследовательская компания Edison Research по заказу телеканала "Формула".



В рамках исследования методом личного опроса были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса, проживающих в Грузии, случайно выбранных по всей стране. Погрешность составляет +/- 3% для уровня достоверности 95%. Полевые работы проводились в период с 7 по 24 сентября 2023 года.





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