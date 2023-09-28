

Edison Research: 83% респондентов поддерживают вступление в НАТО

28.09.2023 19:25





По результатам опроса общественного мнения, 83% населения поддерживают вступление Грузии в НАТО.



На вопрос, поддерживаете ли вы или против вступления Грузии в НАТО, ответы разделились следующим образом:



- Поддерживаю - 83%

- Я против - 17%.



Опрос общественного мнения провела международная исследовательская компания Edison Research по заказу телеканала "Формула".



В рамках исследования методом личного опроса были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса, проживающих в Грузии, случайно выбранных по всей стране. Погрешность составляет +/- 3% для уровня достоверности 95%. Полевые работы проводились в период с 7 по 24 сентября 2023 года.





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