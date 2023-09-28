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Хвича Кварацхелия повторил рекорд Месси
28.09.2023 19:32
Грузинский талант «Наполи» Хвича Кварацхелия во вчерашнем матче забил гол и сделал результативную передачу. Тем самым он повторил рекорд легендарного Леонеля Мессия..
По данным статистического издания «Опта», с прошлого сезона Кварацхелия шесть раз смог забить и сделать голевую передачу в течение одного матча. Это, наряду с показателем Лео Месси, является лучшим результатом в топ-5 чемпионатов Европы за этот период.
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