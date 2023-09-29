

В рамках программы для детей с онкологическими заболеваниями в зарубежных клиниках уже лечатся несколько детей

29.09.2023 10:54





В рамках программы для детей с онкологическими заболеваниями лечение в зарубежных клиниках уже проходят несколько детей. Об этом «Интерпрессньюс» сообщила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.



«Программа лечения детей с онкологическими заболеваниями уже действует. Несколько детей уже проходят лечение в зарубежных клиниках. Это три страны: Израиль, Испания и Турция. Бюджет покрывает потребности детей. Этот бюджет покроет все, в чем будет необходимость в рамках программы всеобщего здравоохранения, и какими будут расходы, у нас будет возможность проанализировать это в конце года», - сказала Габуния.



Для информации, по решению правительства, государство полностью покроет лечение детей с диагнозом онкология, на это, по заявлению премьер-министра, в год будет выделено около 30 миллионов лари. Прием заявок на получение государственного финансирования на лечение в ведущих зарубежных клиниках детей с диагнозом онкология до 18 лет начался с 24 июля.



Клиники-партнеры программы: «Медицинский центр Анадолу» в Турции, «Медицинский центр Хирон Салуд» в Испании и «Медицинский центр Ихилов» в Израиле. В пакет входит диагностика и стандартный курс лечения: химиотерапия, лучевая терапия, оперативное вмешательство. Также – протонная терапия, исходя из потребностей пациента.





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