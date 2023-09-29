|
|
|
Кого поддержат граждане Грузии на выборах? Опрос Edison Research
29.09.2023 11:54
Компания Edison Research провела новый опрос общественного мнения по заказу оппозиционного телеканала «Формула».
Согласно исследованию, если бы парламентские выборы в Грузии состоялись сегодня, 25% респондентов проголосовали бы за правящую «Грузинскую мечту», 15% за «Платформу победы» («Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели»), а 6.8% – за партию экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию».
Результаты других партий:
«Лело» – 3.9%
«Гирчи – больше свободы» и «Дроа» – 3%
«Лейбористская партия» – 2.9%
«Для народа» (Ана Долидзе) – 2.9%
«Гирчи» (Яго Хвичия) – 2.6%
«Консервативное движение», «Альт-инфо» – 2%
«Сила народа» (Созар Субари) – 1.9%
«Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1.2%
«Европейская Грузия» – 0.9%
«Альянс патриотов» – 0.8%
Другие – 0.4%
Не знаю/отказ – 31.9%
Результаты партий при использовании метода аллокации – распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа их ответов на дополнительные вопросы.
«Грузинская мечта» – 37%
«Платформа победы» («Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели») – 22%
«За Грузию» (Георгий Гахария) – 10%
«Гирчи – больше свободы» и «Дроа» – 4%
«Лейбористская партия» – 4%
«Лело» – 4%
«Для народа» (Ана Долидзе) – 4%
«Гирчи» (Яго Хвичия) – 4%
«Консервативное движение», «Альт-инфо» – 3%
«Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%
«Европейская Грузия» – 1%
«Альянс патриотов» – 1%
Другие – <1%
Опрос проводился методом прямого интервьюирования в период с 7 по 24 сентября. В масштабах всей страны опрошено было 1500 граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса и проживающих в Грузии. Погрешность результатоы составляет +/- 3%.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна