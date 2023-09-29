

Национальный скрининговый центр посетила миссия Регионального альянса по профилактике рака шейки матки

29.09.2023 13:02





Национальный скрининговый центр в Тбилиси посетила миссия в составе 80 участников форума Регионального альянса Восточной Европы и Центральной Азии по профилактике рака шейки матки.



По информации мэрии Тбилиси, члены Регионального альянса, в который входят правительства 17 стран и территорий Восточной Европы и Центральной Азии, представители гражданского общества, академических кругов, частного сектора и профессиональные ассоциации, ознакомились с ходом скрининговой программы борьбы с раком и возможностями центра.



«Примечательно, что сегодня, в рамках программы мэрии Тбилиси «Скрининг заболеваний», РАР-тест для женщин в возрасте 25-60 лет включительно, при необходимости, кольпоскопия, гистологическое исследование для взятия биопсийного материала проводятся пациентам полностью бесплатно», — говорится в информации мэрии.







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