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Национальный скрининговый центр посетила миссия Регионального альянса по профилактике рака шейки матки
29.09.2023 13:02
Национальный скрининговый центр в Тбилиси посетила миссия в составе 80 участников форума Регионального альянса Восточной Европы и Центральной Азии по профилактике рака шейки матки.
По информации мэрии Тбилиси, члены Регионального альянса, в который входят правительства 17 стран и территорий Восточной Европы и Центральной Азии, представители гражданского общества, академических кругов, частного сектора и профессиональные ассоциации, ознакомились с ходом скрининговой программы борьбы с раком и возможностями центра.
«Примечательно, что сегодня, в рамках программы мэрии Тбилиси «Скрининг заболеваний», РАР-тест для женщин в возрасте 25-60 лет включительно, при необходимости, кольпоскопия, гистологическое исследование для взятия биопсийного материала проводятся пациентам полностью бесплатно», — говорится в информации мэрии.
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