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Сегодня отмечается праздник «Тбилисоба
30.09.2023 10:52
Сегодня и завтра отмечается праздник города Тбилиси («Тбилисоба»), - об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства столицы.
«Столица отметит «Тбилисоба» 30 сентября и 1 октября в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани. Различные культурно-развлекательные мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00. 30 сентября в 20:00 во Дворце государственных церемоний состоится церемония награждения почетных граждан Тбилиси, после чего начнется прздничный концерт. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире» - отметил Каладзе.
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