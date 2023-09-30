

Сегодня отмечается праздник «Тбилисоба

30.09.2023 10:52





Сегодня и завтра отмечается праздник города Тбилиси («Тбилисоба»), - об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства столицы.



«Столица отметит «Тбилисоба» 30 сентября и 1 октября в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани. Различные культурно-развлекательные мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00. 30 сентября в 20:00 во Дворце государственных церемоний состоится церемония награждения почетных граждан Тбилиси, после чего начнется прздничный концерт. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире» - отметил Каладзе.





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