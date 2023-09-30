Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сегодня отмечается праздник «Тбилисоба


30.09.2023   10:52


Сегодня и завтра отмечается праздник города Тбилиси («Тбилисоба»), - об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства столицы.

«Столица отметит «Тбилисоба» 30 сентября и 1 октября в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани. Различные культурно-развлекательные мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00. 30 сентября в 20:00 во Дворце государственных церемоний состоится церемония награждения почетных граждан Тбилиси, после чего начнется прздничный концерт. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире» - отметил Каладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна