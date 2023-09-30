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Кубок мира по регби - сборная Грузии сыграет с Фиджи
30.09.2023 14:09
Сборная Грузии проведет очередной матч в рамках Кубка мира по регби против сборной Фиджи. Игра состоится в Бордо 30 сентября и начнется в 19:45, прямой репортаж вам предложит Первый канал Грузии.
Встреча имеет большое значение для обеих команд. Сборная Фиджи идет на втором месте в группе С и имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал, а Грузия поборется за третье место в группе, что позволит нашей команде автоматически выступить на следующем чемпионате мира.
«Борджгалоснеби» уже провели два матча во Франции. В первой встрече сборная Грузии проиграла Австралии (15:35), а затем сыграла вничью с Португалией (18:18).
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