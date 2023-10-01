

В этом году звание почетного тбилисца присвоено 26 гражданам

01.10.2023 11:06





Мэр Тбилиси Каха Каладзе наградил почетных граждан Тбилиси 2023 года и поздравил собравшихся во Дворце государственных церемоний общественность с «Тбилисоба 2023».



По информации мэрии Тбилиси, в 2023 году звание почетного тбилисца присвоено 26 гражданам.



«Среди них:

репродуктолог, эндокринолог, академик Арчил Хомасуридзе;

актер театра и кино, художник, заслуженный артист Грузии Жанри Лолашвили;

врач, педиатр Нугзар Убери;

фоторепортер Александр Которашвили;

ученый, педагог, химик Рамаз Гахокидзе;

музыкант, фольклорист, искусствовед Гия Багашвили;

врач, ученый и исследователь Гуранда Григорашвили ;

актриса театра и кино, заслуженная артистка Грузии Нана Пачуашвили;

врач- пульмонолог, доктор медицинских наук Тамаз Маглакелидзе;

врач, акушер-гинеколог, ученый Амиран Коридзе;

ученый, педагог, общественный деятель Гурам Ахалая;

актер театра и кино Мурман Джинория;

поэтесса Лия Стуруа;

актер театра и кино, заслуженный артист Грузии Лео Антадзе;

киноактер, заслуженный артист Грузии Имеда Кахиани;

танцовщица, народная артистка Грузии Иамзе Долаберидзе;

художник Леван Лагидзе;

поэт, общественный деятель Давид Маградзе;

художник, педагог, Народный художник Грузии Радиш Тордия;

актер театра и кино, народный артист Грузии Авто Махарадзе;

спортсмен, тренер, основатель грузинской школы каратэ Зураб Лежава;

музыковед, педагог Манана Ахметели;

музыкант, композитор Мамука Чарквиани;

художница, писательница Ева Бабалашвили;

инженер, энергетик, доктор технических наук Реваз Арвеладзе;

врач-фтизиатр Заза Авалиани.



Мэр города Каха Каладзе передал каждому их них символические ключи от Тбилиси и грамоты», - отмечается в информации.





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