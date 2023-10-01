|
|
|
В этом году звание почетного тбилисца присвоено 26 гражданам
01.10.2023 11:06
Мэр Тбилиси Каха Каладзе наградил почетных граждан Тбилиси 2023 года и поздравил собравшихся во Дворце государственных церемоний общественность с «Тбилисоба 2023».
По информации мэрии Тбилиси, в 2023 году звание почетного тбилисца присвоено 26 гражданам.
«Среди них:
репродуктолог, эндокринолог, академик Арчил Хомасуридзе;
актер театра и кино, художник, заслуженный артист Грузии Жанри Лолашвили;
врач, педиатр Нугзар Убери;
фоторепортер Александр Которашвили;
ученый, педагог, химик Рамаз Гахокидзе;
музыкант, фольклорист, искусствовед Гия Багашвили;
врач, ученый и исследователь Гуранда Григорашвили ;
актриса театра и кино, заслуженная артистка Грузии Нана Пачуашвили;
врач- пульмонолог, доктор медицинских наук Тамаз Маглакелидзе;
врач, акушер-гинеколог, ученый Амиран Коридзе;
ученый, педагог, общественный деятель Гурам Ахалая;
актер театра и кино Мурман Джинория;
поэтесса Лия Стуруа;
актер театра и кино, заслуженный артист Грузии Лео Антадзе;
киноактер, заслуженный артист Грузии Имеда Кахиани;
танцовщица, народная артистка Грузии Иамзе Долаберидзе;
художник Леван Лагидзе;
поэт, общественный деятель Давид Маградзе;
художник, педагог, Народный художник Грузии Радиш Тордия;
актер театра и кино, народный артист Грузии Авто Махарадзе;
спортсмен, тренер, основатель грузинской школы каратэ Зураб Лежава;
музыковед, педагог Манана Ахметели;
музыкант, композитор Мамука Чарквиани;
художница, писательница Ева Бабалашвили;
инженер, энергетик, доктор технических наук Реваз Арвеладзе;
врач-фтизиатр Заза Авалиани.
Мэр города Каха Каладзе передал каждому их них символические ключи от Тбилиси и грамоты», - отмечается в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна