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Сборная Грузии проиграла Фиджи
01.10.2023 11:18
В группе С чемпионата мира по регби сборная Грузии провела третий матч против сборной Фиджи и проиграла со счетом 17:12.
Следует отметить, что после первого тайма Грузия вела со счетом 9:0. Впервые за последние 6 лет сборная Фиджи проиграла первый тайм с сухим счетом.
Сборная Грузии взяла утешительное очко, проиграв с разницей менее семи очков, и набрав три очка, занимает четвертое место в группе.
Следующий матч сборная Грузии проведет 7 октября против сборной Уэльса, игра начнется в 17:00 в Нанте, прямой репортаж вам предложит Первый канал Грузии.
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