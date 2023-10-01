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Батумский ботанический сад получил туристический «Оскар»


01.10.2023   21:07


29 сентября в Батуми состоялась юбилейная церемония вручения World Travel Awards, известная, как туристический "оскар".

На десятой по счету церемонии вручения премии Аджария получила награду в номинации «всесезонное туристическое направление» Европы, а Батуми как ведущее развивающееся туристическое направление Европы.

Батумский ботанический сад победил в номинации "Ведущий ботанический сад" Европы, где конкурентами выступали ботанические парки Антверпена, Варшавы, Мадрида, Эдинбурга, Берлина и других европейских стран.

Как сообщает департамент туризма и курорта Аджарии, в рамках церемонии в Батуми прибыли около 300 представителей туристической индустрии, СМИ и правительственных ведомств туризма из 24 стран.

Международная премия World Travel Awards проводится с 1993 года, с целью выявления ведущих мест и направлений в туристической сфере в разных странах. На премии номинации распределены по разным направлениям, таких как лучшие гостиницы, аэропорты, турагентства и т.п.

В прошлом году Батуми удостоился награды в номинации "Самое быстрорастущее туристическое направление в мире".


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