

Батумский ботанический сад получил туристический «Оскар»

01.10.2023 21:07





29 сентября в Батуми состоялась юбилейная церемония вручения World Travel Awards, известная, как туристический "оскар".



На десятой по счету церемонии вручения премии Аджария получила награду в номинации «всесезонное туристическое направление» Европы, а Батуми как ведущее развивающееся туристическое направление Европы.



Батумский ботанический сад победил в номинации "Ведущий ботанический сад" Европы, где конкурентами выступали ботанические парки Антверпена, Варшавы, Мадрида, Эдинбурга, Берлина и других европейских стран.



Как сообщает департамент туризма и курорта Аджарии, в рамках церемонии в Батуми прибыли около 300 представителей туристической индустрии, СМИ и правительственных ведомств туризма из 24 стран.



Международная премия World Travel Awards проводится с 1993 года, с целью выявления ведущих мест и направлений в туристической сфере в разных странах. На премии номинации распределены по разным направлениям, таких как лучшие гостиницы, аэропорты, турагентства и т.п.



В прошлом году Батуми удостоился награды в номинации "Самое быстрорастущее туристическое направление в мире".





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