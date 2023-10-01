|
|
|
Батумский ботанический сад получил туристический «Оскар»
01.10.2023 21:07
29 сентября в Батуми состоялась юбилейная церемония вручения World Travel Awards, известная, как туристический "оскар".
На десятой по счету церемонии вручения премии Аджария получила награду в номинации «всесезонное туристическое направление» Европы, а Батуми как ведущее развивающееся туристическое направление Европы.
Батумский ботанический сад победил в номинации "Ведущий ботанический сад" Европы, где конкурентами выступали ботанические парки Антверпена, Варшавы, Мадрида, Эдинбурга, Берлина и других европейских стран.
Как сообщает департамент туризма и курорта Аджарии, в рамках церемонии в Батуми прибыли около 300 представителей туристической индустрии, СМИ и правительственных ведомств туризма из 24 стран.
Международная премия World Travel Awards проводится с 1993 года, с целью выявления ведущих мест и направлений в туристической сфере в разных странах. На премии номинации распределены по разным направлениям, таких как лучшие гостиницы, аэропорты, турагентства и т.п.
В прошлом году Батуми удостоился награды в номинации "Самое быстрорастущее туристическое направление в мире".
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна