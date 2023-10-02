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День защитников и защитниц Украины отметили в Украинском доме в Тбилиси
02.10.2023 11:20
День защитников и защитниц Украины (День захисників і захисниць України) отметили в Тбилиси в Украинском доме.
Дети приняли участие в мастер-классе по изготовлению талисманов для героев, которые воюют за свободу и территориальную целостность Украины против агрессора. Они нарисовали Ангелов для украинских военных — вместе с открытками их отправят на фронт.
Состоялась фотовыставка под названием «Столпы свободы» — здесь были представлены портреты украинских военных. Это — проект молодежной организации «Свистанок», в рамках которого представлены работы известных украинских военных фотографов-исследователей Виталия Юрасова, Олега Пальчика, Георгия Иванченко, Елизаветы Серватинской и Оксаны Кам.
Гости мероприятия могли приобрести керамические изделия, изготовленные в мастерской, сувениры ручной работы украинских беженцев, кукол, а также литературу на патриотическую тематику. Собранные деньги пойдут на помощь украинским военным.
Отметим, День защитников и защитниц в Украине отмечают с 2014 года. До июля 2021 года праздник назывался «День защитника Украины» и отмечался 14 октября. Но после реформы церковного календаря в Украине дату праздника перенесли на 1 октября.
Напомним, Украинский дом в Грузии (Тбилиси) торжественно открыли 13 сентября.
SOVA
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